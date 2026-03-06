ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Наразі в багатьох областях України введено графіки погодинних відключень світла. 

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Графік:

Підгрупа 1.1 (4г 30хв)

 з 10:30 до 14:00
 з 21:00 до 22:00

 Підгрупа 1.2 (6г 30хв)

 з 10:30 до 14:00
 з 21:00 до 24:00

 Підгрупа 2.1 (3г 30хв)

 з 14:00 до 17:30

Підгрупа 2.2 (3г 30хв)

 з 14:00 до 17:30

 Підгрупа 3.1 (3г 30хв)

 з 17:30 до 21:00

 Підгрупа 3.2 (3г 30хв)

 з 17:30 до 21:00

 Підгрупа 4.1 (4г)

 з 16:00 до 20:00

 Підгрупа 4.2
( не заплановано)

 Підгрупа 5.1
( не заплановано)

 Підгрупа 5.2
( не заплановано)

 Підгрупа 6.1 (2г 30хв)

 з 08:00 до 10:30

 Підгрупа 6.2 (2г 30хв)

з 08:00 до 10:30

