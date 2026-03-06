На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.
Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!
Наразі в багатьох областях України введено графіки погодинних відключень світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Графік:
Підгрупа 1.1 (4г 30хв)
з 10:30 до 14:00
з 21:00 до 22:00
Підгрупа 1.2 (6г 30хв)
з 10:30 до 14:00
з 21:00 до 24:00
Підгрупа 2.1 (3г 30хв)
з 14:00 до 17:30
Підгрупа 2.2 (3г 30хв)
з 14:00 до 17:30
Підгрупа 3.1 (3г 30хв)
з 17:30 до 21:00
Підгрупа 3.2 (3г 30хв)
з 17:30 до 21:00
Підгрупа 4.1 (4г)
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 4.2
( не заплановано)
Підгрупа 5.1
( не заплановано)
Підгрупа 5.2
( не заплановано)
Підгрупа 6.1 (2г 30хв)
з 08:00 до 10:30
Підгрупа 6.2 (2г 30хв)
з 08:00 до 10:30