ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 6 березня

2026-03-06 08:25

На Київщині протягом дня задіяно одночасно декілька черг погодинних відключень світла. З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Наразі в багатьох областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Графік:

Підгрупа 1.1 (4г 30хв)

з 10:30 до 14:00

з 21:00 до 22:00

Підгрупа 1.2 (6г 30хв)

з 10:30 до 14:00

з 21:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 (3г 30хв)

з 14:00 до 17:30

Підгрупа 2.2 (3г 30хв)

з 14:00 до 17:30

Підгрупа 3.1 (3г 30хв)

з 17:30 до 21:00

Підгрупа 3.2 (3г 30хв)

з 17:30 до 21:00

Підгрупа 4.1 (4г)

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.2

( не заплановано)

Підгрупа 5.1

( не заплановано)

Підгрупа 5.2

( не заплановано)

Підгрупа 6.1 (2г 30хв)

з 08:00 до 10:30

Підгрупа 6.2 (2г 30хв)

з 08:00 до 10:30