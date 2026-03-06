Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 6 березня
2026-03-06 09:29
В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
ГРАФІК
1.1 20:00–22:00;
1.2 08:00–09:30, 16:30–20:00;
2.1 08:00–09:30, 16:30–20:00;
2.2 08:00–09:30, 16:30–20:00;
3.1 09:30–13:00;
3.2 09:30–11:00;
4.1 22:00–24:00;
4.2 09:30–11:00;
5.1 без відключень;
5.2 14:00–16:30;
6.1 14:00–16:30;
6.2 13:00–16:30.
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, у м. ДНІПРО з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
- пр-т. Олександра Поля: 82, 82А, 82Д, 84, 84А, 84Г, 86, 110;
- вул. Вакуленчука: 21А;
- вул. Міського Лісу: 57;
- пров. Листяний: 1, 2, 2А, 3-18;
- пров. Полковника Абриньби: 20.
У м. ЖОВТІ ВОДИ з 08:30 до 14:00 за адресами:
- вул. Вербова: 17, 19;
- вул. Вереснева: 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74;
- вул. Волошкова: 2-5, 7-19 (непарні);
- вул. Героїв УПА: 1, 1Г, 2-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні);
- вул. Григорія Сковороди: 1-4, 6, 8, 9, 11-24, 26-31, 33-35, 38, 41, 43-45, 45А, 46-61, 61А, 62Б, 63-91, 91А, 92-102, 104-162 (парні), 166, 168, 170, 174, 176, 180, 182, 182А, 184, 186, 190, 192, 194, 196, 200-206 (парні);
- вул. Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парні);
- вул. Донбасівська: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55, 57-65 (непарні), 69, 75;
- вул. Жовторічанська: 5;
- вул. Зарічна: 1-6, 10-16 (парні);
- вул. Зелена: 1-18, 20, 22, 23А, 24-27, 28А, 29, 30А, 31-33, 35-39, 40А, 41-46, 48-52, 54, 56, 59-62, 64, 68;
- вул. Калинова: 2, 3, 8, 16;
- вул. Кооперативна: 2, 8, 12, 31-47 (непарні), 84, 86, 88, 92-100 (парні), 104, 112-118 (парні), 124, 126;
- вул. Лесі Українки: 1-3, 5, 7-14, 14А, 15-18, 20-26 (парні);
- вул. Літературна: 1, 1А, 3-23 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);
- вул. Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парні);
- вул. М. Пошедіна: 13, 23, 25, 27;
- вул. Музейна: 13;
- вул. Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 36-40, 42-45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-93, 95-103, 105-119, 121-126, 129, 133;
- вул. Наукова: 1-9, 11, 13-19;
- вул. Південна: 1, 1А, 2, 3, 5-15, 19, 21;
- вул. Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61;
- вул. Сергія Федорченка: 1-5, 7-9, 11-19 (непарні), 25-31 (непарні);
- вул. Соборна: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 (непарні), 85;
- вул. Тиха: 1А, 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 31-51, 53-58, 60;
- вул. Транспортна: 1, 10Г, 14;
- вул. Українська: 34А, 43, 45, 46, 48;
- вул. Футбольна: 1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парні), 90А;
- вул. Шкільна: 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (непарні);
- вул. Ярова: 2;
- пров. Веселий: 1А, 2-8;
- пров. Водобудський: 2-10 (парні);
- пров. Кар'єрний: 3, 9;
- пров. Літній: 2-8, 10;
- пров. Луговий: 3, 4, 6, 9, 11, 13;
- пров. Малий: 2, 6;
- пров. Медовий: 1-5, 7, 8;
- пров. Родинний: 2, 2А, 2Б, 2В, 29;
- пров. Серпневий;
- пров. Тупіковий: 1;
- пров. Червневий: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26;
- пров. Шахтарський: 1;
- розїзд Тищенко: 7;
- с. МАРЯНІВКА: пров. Дачний: 2, 4, 6.