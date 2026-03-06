ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 6 березня

2026-03-06 09:29

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в усіх областях України будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

ГРАФІК

1.1 20:00–22:00;

1.2 08:00–09:30, 16:30–20:00;

2.1 08:00–09:30, 16:30–20:00;

2.2 08:00–09:30, 16:30–20:00;

3.1 09:30–13:00;

3.2 09:30–11:00;

4.1 22:00–24:00;

4.2 09:30–11:00;

5.1 без відключень;

5.2 14:00–16:30;

6.1 14:00–16:30;

6.2 13:00–16:30.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, у м. ДНІПРО з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

пр-т. Олександра Поля: 82, 82А, 82Д, 84, 84А, 84Г, 86, 110;

вул. Вакуленчука: 21А;

вул. Міського Лісу: 57;

пров. Листяний: 1, 2, 2А, 3-18;

пров. Полковника Абриньби: 20.

У м. ЖОВТІ ВОДИ з 08:30 до 14:00 за адресами: