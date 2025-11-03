Життя В Україні на сьогодні скасовано усі графіки погодинних відключень електроенергії

2025-11-03 12:35

Станом на 3 листопада в Україні скасовано графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

"Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам – на даний час графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають.

Також споживання електроенергії залишається високим. Станом на 8:30, воно було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 жовтня.

"Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження", – пояснили в Укренерго.

У компанії нагадують, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами і не вмикати кілька таких приладів одночасно з 16:00 до 22:00.

