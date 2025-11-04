ВІЙНА В Україні На Закарпатті почали встановювати бетонні блоки, щоб запобігти спробам прориву кордону на авто

2025-11-04 12:27

На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлять бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через державний кордон. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, останнім часом спроби прорватися через кордон не поодинокі, і досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми.

"Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії", - зазначив Демченко.

За його словами, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску. Зокрема, встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.

Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

Нагадаємо, 30 жовтня на пункті пропуску Велика Паладь - Надьгодош у зоні Мукачівського прикордонного загону чоловік на автомобілі Toyota втік в Угорщину, протаранивши шлагбауми.

