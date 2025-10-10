ВІЙНА В Україні На Закарпатті засудили 22-річного диверсанта, який намагався підпалити стратегічний об’єкт Укрзалізниці

2025-10-10 12:29

На Закарпатті засудили 22-річного чоловіка, який на замовлення намагався підпалити стратегічний об’єкт Укрзалізниці. За диверсію в умовах воєнного стану його засудили до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила прокуратура області .

"Прокурором Закарпатської обласної прокуратури доведено вину 22-річного мешканця с. Грушово, Тячівського району у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та закінченому замаху на умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України). Юнаку призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - мовиться у повідомленні.

Засуджений пішов на співпрацю проти власної країни намагаючись заробити "легкі кошти". Він погодився на пропозицію підпалити кілька стратегічних об’єктів в регіоні. Розрахунок мав здійснюватись після надання ним фото чи відео доказів скоєного.

Першим об’єктом стало приміщення однієї зі служб кур’єрської доставки. Юнак облив бензином та підпалив частину будівлі. Відзнявши усе на телефон та відзвітувавшись про виконання завдання молодик втік, а пожежа на об’єкті згасла самостійно. Коштів за роботу він так і не отримав.

Надалі, близько 1 години ночі підозрюваний підпалив об’єкт, що подає і регулює живлення на місцевому залізнодорожньому переїзді. Попри підпал, обладнання залишилося повністю функціональним. Правоохоронці затримали юнака на наступний день після скоєного.