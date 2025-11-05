ВІЙНА В Україні Зимова є-підтримка: очікується більше 10 млн запитів на отримання державної грошової допомоги

2025-11-05 10:31

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою Зимова підтримка у 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн для найбільш вразливих категорій, очікувані витрати - 14 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає Інтерфакс-Україна.

"Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 млн людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку, додаткові кошти для родин (виділення коштів на дітей). Очікуємо, що близько 10 млн українців скористаються програмою, з них до 3 млн заявок буде подано на дітей", - зазначила вона.

За словами Свириденко, як і раніше, отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а заявки на дітей можна буде подати окремо за наявності свідоцтва про народження.

Як торік, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерських фондів. Орієнтовна дата старту подачі заявок - 15 листопада 2025 року, закрити можливість їх подачі планується 15 грудня.

"Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми держпідтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн, враховують їх потреби", - зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Цьогоріч уряд також виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю), людям з інвалідністю I групи серед ВПО, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Улютін пояснив, що кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спецрежимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни. Очікується, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тис. осіб.