Політика Володимир Зеленський ініціював кардинальне перезавантаження управління сферою енергетики

2025-11-17 16:44

Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністером Юлією Свириденко про подальші рішення для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними інституціями та анонсував кадрові рішення. Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Перше - доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - розповів голова держави.

Лідер країни анонсував оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Він також доручив голові уряду внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

"Четверте: у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", - зазначив Зеленський.

П'ятим пунктом він назвав оперативно проведення аудиту і підготувка до продажу активів й часток в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію.