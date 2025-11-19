ВІЙНА В Україні Українці подали вже 7 мільйонів заяв на отримання допомоги за програмою Зимова підтримка

2025-11-19 12:28

Українці подали вже 7 мільйонів заяв на отримання допомоги за програмою Зимова підтримка. Про повідомляє Дія.

Зазначається, що кожен третій користувач Дії скористався послугою в застосунку.

У Дії нагадали, що відсьогодні подати заявку на отримання допомоги можна і офлайн - у найближчому відділенні Укрпошти.

Нагадаємо, 1 листопада президент Володимир Зеленський анонсував пакет Зимова підтримка. За його словами, програми такої підтримки почнуть діяти в грудні.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко 15 листопада повідомила, що в Україні офіційно стартувала програма Зимова підтримка.

 

