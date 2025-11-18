Спорт Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа анонсував бій з блогером-боксером Джейком Полом

2025-11-18 09:25

Ентоні Джошуа, колишній чемпіон світу у надважкій вазі, поділився своєю думкою про запланований бій з блогером-боксером Джейком Полом.

Британський боксер розглядає цей поєдинок як чудову можливість для повернення і впевнений, що це підвищить його впізнаваність.

"Джейк або будь-хто інший може отримати цей бій. Жодного милосердя.

Я взяв паузу і повертаюся з мегашоу. Це велика можливість для мене. Подобається вам це чи ні, я тут, щоб показувати величезні цифри, проводити великі бої і бити всі рекорди, зберігаючи при цьому спокій, холоднокровність і зібраність.

Запам’ятайте мої слова, у майбутньому ви побачите значно більше бійців, які користуються такими можливостями. Я збираюся вибухнути інтернет, використовуючи обличчя Джейка Пола", - наводить слова Джошуа Sky Sports.

Поєдинок Джошуа з Полом заплановано на 19 грудня в Майамі, США.

