ВІЙНА В Україні Фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога на Покровському напрямку

2025-11-06 16:48

На Покровському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони. Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу ДШВ у четвер, 6 листопада.



"Минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. А вчора, 5 листопада, ворог здійснив 30 штурмових дій. 12 з них відбулися у зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.



Водночас війська Росії продовжують застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, вчора на світанку 38-ма окрема бригада морської піхоти спільно із суміжними підрозділами відбила механізований штурм. Українські військові знищили 26 росіян і три одиниці бронетехніки.



Загалом з початку місяця оборонці Покровської агломерації знищили 284 російських загарбників, ще 107 росіян поранені.