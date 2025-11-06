ВІЙНА В Україні Фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога на Покровському напрямку

2025-11-06 16:48

На Покровському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони. Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу ДШВ у четвер, 6 листопада.

"Минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. А вчора, 5 листопада, ворог здійснив 30 штурмових дій. 12 з них відбулися у зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.

Водночас війська Росії продовжують застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, вчора на світанку 38-ма окрема бригада морської піхоти спільно із суміжними підрозділами відбила механізований штурм. Українські військові знищили 26 росіян і три одиниці бронетехніки.

Загалом з початку місяця оборонці Покровської агломерації знищили 284 російських загарбників, ще 107 росіян поранені.

subscriber subscriber

Еще по теме

Партизани Криму спалили ворожу техніку, щоб зірвати відправку військ під Покровськ

2025-11-03 10:27

В ЗСУ оновили інформацію щодо ситуації у Мирнограді в Донецькій області

2025-10-29 14:46

Генштаб ЗСУ підтвкердив, що ситуація на Покровського напрямку залишається складною

2025-10-27 08:23

Сили оборони України відновили позиції в районі Покровська Донецької області

2025-10-24 14:39

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога на Покровському напрямку

2025-11-06 16:48

Рашисти сьогодні атакували енергетичні об’єкти у трьої областях України - застосовано графіки погодинних відключень

2025-11-05 12:28

Зимова є-підтримка: очікується більше 10 млн запитів на отримання державної грошової допомоги

2025-11-05 10:31

Вперше за час війни зафіксовано збиття найновішого розвіддрона рашистів Князь Віщий Олег

2025-11-04 13:35
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога на Покровському напрямку 2025-11-06 16:48
Рашисти сьогодні атакували енергетичні об’єкти у трьої областях України - застосовано графіки погодинних відключень 2025-11-05 12:28
Зимова є-підтримка: очікується більше 10 млн запитів на отримання державної грошової допомоги 2025-11-05 10:31
Вперше за час війни зафіксовано збиття найновішого розвіддрона рашистів Князь Віщий Олег 2025-11-04 13:35