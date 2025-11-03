ВІЙНА В Україні Партизани Криму спалили ворожу техніку, щоб зірвати відправку військ під Покровськ

2025-11-03 10:27

Агенти партизанського руху АТЕШ спалили військову вантажівку російських військових, щоб зірвати відправку під Покровськ Донецької області. Про це повідомляє пресслужба АТЕШ у Telegram.



"Наші агенти зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, дислокованої в районі н. п. Авдіївка, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самогубні штурми під Покровськ", - розповіли партизани.



Таким чином агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.

"Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може боротися за своє життя, не виходячи з частини! Саботаж - найефективніший спосіб уникнути відправки на забій", - додали в АТЕШ.