Світ Земля швидко втрачає здатність відбиваюти сонячну енергію через танення льодовиків в Антарктиці

2025-11-08 13:34

Антарктика знову б’є тривожні рекорди: площа морського льоду під час цьогорічної зими в Південній півкулі досягла лише 17,81 млн кв. км - це третій найнижчий показник за 47 років супутникових спостережень. Як повідомиляє ScienceX, пік був зафіксований восени цього року.

Це значення залишається суттєво нижчим за середні багаторічні показники - результат поступається лише історичному мінімуму 2023 року.

За словами старшого наукового співробітника Теда Скамбоса, до 2016 року льодовий покрив Антарктики демонстрував “нестабільне, але поступове зростання”. Тепер же тепліші океанські води проникають у прибережні райони, тобто вплив глобального потепління остаточно дістався південних морів.

Танення морського льоду безпосередньо не підвищує рівень океану, проте воно зменшує площу світлих поверхонь, які відбивають сонячну енергію. Замість цього темна океанська вода її поглинає, пришвидшуючи нагрівання. Лід також виконує роль буфера - захищає крижаний щит Антарктики від хвиль і вітрів. Його втрата робить прибережні райони вразливішими та може прискорити руйнування льодовика, що здатен суттєво підняти рівень моря у світі.

Однак, науковці зазначають і протилежний ефект: тепліші й вологіші повітряні маси здатні приносити більше снігопадів, що тимчасово уповільнює втрату криги. У довгостроковій перспективі за стабільно вищих температур льодовий щит все одно тане.