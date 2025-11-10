Спорт Зірковий форвард Хуліан Альварес покине Атлетіко, якщо клуб не здобуде трофей Ліги чемпіонів

2025-11-10 14:39

Нападник Атлетіко Мадрид Хуліан Альварес має намір покинути команду наступного літа.

Згідно з наявними даними, аргентинець може залишитися у складі лише в тому випадку, якщо Атлетіко завершить сезон на першому місці в таблиці Ла Ліги або здобуде трофей Ліги чемпіонів.

Вказується, що його агент вважає, що він є футболістом найвищого рівня і здатен виступати за такі топові клуби, як Барселона або Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Хуліан Альварес брав участь у 18 матчах, забив 9 голів і зробив 5 результативних передач у всіх змаганнях.