ВІЙНА В Україні Через атаки ворожих дронів зафісовані відключення світла в Сумській, Чернігівській та Одеській областях

2025-10-02 14:37

Через атаки російських дронів станом на ранок у четвер є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найважча ситуація на Сумщині та Чернігівщині, повідомило Укренерго 2 жовтня.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи уже розпочались. В пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Міненерго інформує, що зараз в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Тим часом рівень споживання електроенергії в Україні на 2,1% перевищує рівень попереднього дня. Причиною є утримання хмарної погоди з опадами майже на всій території України та суттєва зниження температури у більшості областей.

"Сьогодні залишається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00", – просять в Укренерго.

Сьогодні вранці стало відомо, що у Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання після масованої атаки росії напередодні. Про це повідомили Чернігівобленерго.

Також внаслідок нічної масованої атаки рф зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. Без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.