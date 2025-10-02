Через атаки ворожих дронів зафісовані відключення світла в Сумській, Чернігівській та Одеській областях

Через атаки російських дронів станом на ранок у четвер є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найважча ситуація на Сумщині та Чернігівщині, повідомило Укренерго 2 жовтня.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи уже розпочались. В пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.
У свою чергу Міненерго інформує, що зараз в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.
Тим часом рівень споживання електроенергії в Україні на 2,1% перевищує рівень попереднього дня. Причиною є утримання хмарної погоди з опадами майже на всій території України та суттєва зниження температури у більшості областей.
"Сьогодні залишається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00", – просять в Укренерго.
Сьогодні вранці стало відомо, що у Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання після масованої атаки росії напередодні. Про це повідомили Чернігівобленерго.
Також внаслідок нічної масованої атаки рф зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. Без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.