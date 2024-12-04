ВОЙНА В Украине В ЦПД назвали ворожою дезинформацію повідовлення про загрозу ворожого наступу на Запоріжжя

2024-12-04 08:24

Рашисти готуються до наступальних дій у Запорізькій області, проте загрози для міста Запоріжжя нема. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко на своєму Telegram-каналі.

За його словами, говорячи про Запорізький напрямок, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя.

"Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - зазначив він.

Він додав, що у ворога недостатньо сил для наступу на саме місто Запоріжжя, бо це інший масштаб за ресурсами і живій силі, ніж нині є в РФ.

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - підкреслив Коваленко.

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