Життя В більшості регіонів України знову введено жорсткі цілодобові графіки відключень світла

2025-11-18 08:24

У вівторок в більшості регіонів України обмежуватимуть електроспоживання населенню та промисловості всю добу. Про це повідомило Укренерго.

"Час і обсяг застосування обмежень у вівторок, 18 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 4 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 0:00 до 23:59", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, цілодобові графіки запроваджуються уже кілька днів поспіль. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги - обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.