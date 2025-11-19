ВІЙНА В Україні Ворог значно посилив наступ на Гуляйполе та Костянтинівку - DeepState

2025-11-19 16:47

Окупанти просунулися в межах селищ Новоспаське та Щербинівка Торецької громади Бахмутського району Донецької області в напрямку Костянтинівки та поблизу сіл Веселе, Високе та Затишшя Гуляйпільській громади Пологівського району Запорізької області в напрямку Гуляйполя. Про перехід певних населених пунктів під контроль ворога не йдеться. Про це заявляє OSINT-проєкту DeepState на своєму Telegram-каналі в середу, 19 листопада.

Позаминулої доби окупанти просувалися на лиманському, покровському та добропільському напрямках, тоді як на гуляйпільському напрямку, де ворог захопив на минулому тижні понад 80 кв. км, у противника територіальних здобутків не було.

Минулої доби просування на покровському та добропільському напрямках зупинилося, а на гуляйпільському поновилося.

Високе на мапах DeepState у середу показана під контролем ЗСУ (було під окупацією, але звільнене ще у березні 2022 року), Веселе та Затишшя – у "сірій зоні" невизначеного контролю, Новоспаське та Щербинівка - частково у "сірій зоні", частково під контролем ЗСУ.

Площа ворожого контролю на торецькому напрямку, де розташовані Новоспаське та Щербинівка, зросла за неповну добу на 3,78 кв. км, "сіра зона" при цьому зменшилась на 2,07 кв. км. На гуляйпільському напрямку, де розташовані Веселе, Високе та Затишшя, площа окупації зросла за добу на 5,95 кв. км, "сіра зона" зросла ще на 13,18 кв. км.

Показане суттєве збільшення "сірої зони" на харківському напрямку в районі селища Мілове на 24,88 кв км, а також на лиманському напрямку на 4,44 кв км, де окупанти не збільшили площу контролю.

Згідно з мапою DeepState, ворог від вечора вівторка просунувся на двох напрямках, захопивши 9,73 кв. км української території, а "сіра зона" зросла на чотирьох напрямках на 35,99 кв. км.