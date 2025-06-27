ВІЙНА В Україні Сирський заявив, що просування рашистів у Сумської області повністю зупинено

2025-06-27 08:26

Просування російських військ у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, а лінію бойового зіткнення стабілізовано. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в Телеграм.

Він розповів, що провів день насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку, бо оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні.

"За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат", – написав Сирський.

За його оцінками, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.

"На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тис. особового складу ЗС росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти", – зазначив головком.

Сирський розповів, що наступальні дії Сил оборони у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.

Він також повідомив, що у командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини.

"Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання", – розповів Сирський.

За його словами, були проінспектовані безпосередньо на місці напрямки фортифікації, зокрема і в тій частині, за яку відповідають обласна військова адміністрація та Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ).

"Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни. Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація kill-зон, побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою... Штурмові полки, бригади ДШВ, механізовані підрозділи – Сумщина та вся Україна пишаються вами, дякують вам!", – резюмував головком.