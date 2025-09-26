ВІЙНА В Україні У Харківській області затримано зрадницю, яка допомогала ворожій армії готувати новий наступ

2025-09-26 13:30

У Харківській області затримано російську агентку, яка допомогала ворожій армії готувати новий наступ і прорив на Ізюмському напрямку, повідомляє СБУ.

За даними розслідування, на рашистів працювала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле їх зору ще на початку повномасштабної війни.

"У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на "легкі заробітки" поставили завдання – збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової", – йдеться у повідомленні.

Жінка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Як «прикриття» вона використовувала легенду про те, що "відвідує родичів", що проживають у зоні бойових дій.

При затриманні у агентки вилучили смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні "цілі" для атак рашистів.

Жінці повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.