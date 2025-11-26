Політика В ЄС не бачать реальних ознак того, що росія справді готова припинити війну в Україні

Рашисти нині не демонструють готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на рф потрібно продовжуватим поти, поки кремль не буде змушений піти на мир. Про це йдеться в заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє The Guardian.

Серед іншого фон дер Ляєн заявила, що сьогодні не видно реальних ознак того, що росія справді готова припинити війну в Україні. Тому тиск на Кремль має бути продовжений.

"Поки що ми не бачили жодних ознак справжньої готовності росії припинити цей конфлікт. Тому ми повинні продовжувати тиснути на росію, але це також наш обов'язок - докладати будь-яких зусиль, які можуть призвести до справедливого та тривалого миру", - зазначила вона.

Як ми вже писали, президент ЄК також наголосила, що слід додержувати ключових принципів в мирній угоді: "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО".