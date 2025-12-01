Життя З 1 грудня почали діяти оновлені правила призначення житлових субсидій на газ, електроенергію, тепло та воду

2025-12-01 08:23

З 1 грудня почнуть діяти оновлені правила призначення житлових субсидій на газ, електроенергію, тепло, воду та утримання житла. Особливість їх в автоматичному продовженні надання субсидій через базу Пенсійного фонду, завдяки чому більшість отримувачів зможуть уникнути повторного подання документів. Експерти зазначають, що завдяки новій системі субсидії стануть більш гнучкими та адресними.

За новими умовами, розрахунок допомоги здійснюватиметься з місяця звернення, а для пенсіонерів - з урахуванням доходів останнього місяця. Сім’ї з дітьми до 14 років отримають додатковий коефіцієнт, який збільшить соціальну норму споживання енергії.

Деякі категорії громадян, котрі опалюють житло твердим паливом або рідким пічним паливом, зможуть претендувати на одноразову виплату до 19,4 тис. грн на сезон. А учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та родинам загиблих захисників ця допомога надаватиметься без урахування доходів.

Мінрозвитку повідомило, що буде запроваджено нову житлову програму для переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Вона передбачає надання їм ваучерів на 2 млн грн на людину для придбання нового житла.

Прийом заявок на участь у програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях почнеться з 1 грудня.

На першому етапі стати учасниками програми зможуть ті ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про тих громадян, які з 2014 року стали на захист суверенітету і територіальної цілісності України.

Подати таку заявку можна лише через мобільний застосунок "Дія", а згодом це можна буде зробити у ЦНАПах або через нотаріуса.

Розгляд звернень проводитимуть комісії за місцем фактичного проживання заявника, що вказаний у довідці ВПО.

Ця допомога спрямована на придбання нового житла для громадян, чия нерухомість залишилася на ТОТ. Її стан чи підтвердження права власності на неї не проводитиметься, однак інформація про житло на ТОТ має бути вказана у заявці.

Головна умова участі у цій програмі - щоб у заявника та його родини не було іншого житла на підконтрольній території України, а також щоб він раніше не отримував державної житлової допомоги.

З 15 листопада почала діяти "Зимова підтримка" - програма грошової допомоги для громадян України на суму в 1 тис. грн. Подавати заявку на отримання її можна буде ще до 24 грудня через "Дію", відділення "Укрпошти" або банки. А використати допомогу можна буде протягом 180 днів, оплативши комуналку, вартість ліків, товарів українських виробників або віддати її на благодійність, зокрема, переказавши на потреби ЗСУ. Однак ці кошти заборонено використовувати на оплату мобільного зв’язку та інтернету.

Також почала діяти програма, за якою окремі категорії українців зможуть отримати одноразову виплату 6 500 грн. Ця допомога доступна для найуразливіших громадян - дітей, які вже отримують державні виплати, людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів.

Заявку на отримання такої допомоги можна до 17 грудня подати онлайн у застосунку "Дія", або через відділення Пенсійного фонду.