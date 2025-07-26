Економіка ЄС готує дзеркальну відповідь на впровадження Трампом з 1 серпня нових тарифів на імпорт

2025-07-26 08:28

Європейські лідери та представники промисловості різко зреагували на заяву президента США Дональда Трампа щодо підвищення з 1 серпня тарифів на імпорт товарів з ЄС до 30%. Це суттєво більше за чинний базовий збір у 10%. Про це повідомляє AP.

За даними видання, рішення викликало обурення в європейських столицях. Дипломати країн ЄС планують провести термінову зустріч у неділю для обговорення відповіді Брюсселя.

Голова комітету Європарламенту з питань торгівлі Бернд Ланге заявив рішення Вашингтона "ляпасом". Він додав, що контрзаходи мають набути чинності вже у понеділок.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Єврокомісію "рішуче захищати інтереси ЄС", якщо до 1 серпня не буде досягнуто домовленостей.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес наголосив на силі єдиного ринку.

Водночас італійська прем’єрка Джорджія Мелоні висловила сподівання на уникнення ескалації.

Натомість Угорщина розкритикувала позицію Брюсселя, вважаючи, що після повернення Трампа тарифи слід було знизити.

Своєю чергою, представники європейської промисловості попередили про серйозні наслідки рішення США. Федерація німецької промисловості (BDI) назвала заяву Трампа "тривожним дзвінком" і закликала до негайного вирішення ситуації, щоб уникнути подальшої ескалації. За офіційними даними, німецький експорт до США вже впав до найнижчого рівня з березня 2022 року.