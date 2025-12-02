ВІЙНА В Україні До кінця року Україна може отримати військову допомогу на суму у 5 млрд доларів

2025-12-02 16:46

До кінця року Україна може отримати військову допомогу на суму у 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

"До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками", - зазначив він.

За словами Рютте, щомісяця Україна отримує озброєння близько на 1 млрд доларів. До кінця 2025 року Україна отримає приблизно 5 млрд доларів військової підтримки.

"Ми на шляху до постачання всієї зброї до України. Але це стосується не лише ініціативи PURL. Є також чеська ініціатива щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії щодо закупівлі обладнання оборонної промисловості в України", - зазначив генсек НАТО.

Рютте додав, що країни Європи будуть продовжувати постачати обладнання з власних запасів, однак після 3-4 років війни ці запаси зменшуються, проте постачання досі можливі.

