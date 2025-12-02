Спорт Ділліан Вайт оголосив, що бажає провести поєдинок із Дереком Чісорою

2025-12-02 13:33

Колишній претендент на титул чемпіона світу у надважкій вазі, англієць Ділліан Вайт оголосив, з ким він планує провести бій наступного року.

За інформацією talkSPORT, Ділліан бажає провести поєдинок із Дереком Чісорою. Команда британця готова підписати угоду на цей бій, але представники Чісори поки не дають згоди на поєдинок.

Раніше повідомлялося, що поєдинок може відбутися 13 грудня цього року, але команда Дерека відмовилася від проведення бою. Тепер менеджер Вайта наполягає на тому, щоб бій відбувся в першому кварталі 2026 року.

Зазначимо, що Вайт двічі перемагав Чісору - у 2016 та 2018 роках.

Як відомо, свій останній бій Вайт провів у серпні 2025 року - тоді він програв Мозесу Ітаумі.