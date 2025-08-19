Спорт Боксерський тріумф 20-річного Мозеса Ітауми прокоментував ексчемпіон світу Тоні Беллью

2025-08-19 14:45

Ексчемпіон світу Тоні Беллью прокоментував тріумф Мозеса Ітауми у поєдинку проти Ділліана Вайта.

Тоні відзначив видатні здібності Ітауми та похвалив його.

"Він чудовий боєць з усіма необхідними інструментами в його арсеналі. Лякає той факт, що він такий холоднокровний і спокійний", - написав Беллью на своїй сторінці в Х.

Нагадаємо, Ітаума показав свій неймовірний рівень, виправдавши аванси, які йому видають фанати боксу. Мозес нокаутував Ділліана в першому ж раунді.

20-річний боксер здобув 13-ту перемогу в кар'єрі, завоював вакантний пояс Британської Співдружності та захистив титул WBO Intercontinental і WBA International.