ВІЙНА В Україні Через вибух зарядного пристрою в Київської області зазнали поранень батько та дві дитини

2025-11-14 13:30

У с. Новосілки Київської області через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждали батько та дві дитини. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

Двох дітей і батька госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".

