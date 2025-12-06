Життя Google оприлюднив рейтинг пошукових запитів, які були найпопулярнішими серед українців у 2025 році

2025-12-06 12:36

Компанія Google оприлюднила щорічний рейтинг пошукових запитів, які були найпопулярнішими серед українських користувачів у 2025 році.

За даними компанії, українці й далі активно стежать за новинами, розвагами та суспільними подіями, а також шукають пояснення юридичних і військових термінів.

Найпопулярнішим став запит "графік відключення світла". За ним - телепроєкт Холостяк 2025 та другий сезон Гри в кальмара. У топі також лабубу, бій Усика з Дюбуа, Євробачення 2025 та НАБУ.

У категорії Персон- актор Тарас Цимбалюк, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та перша леді США Меланія Трамп.

Серед запитів про втрати українці найчастіше шукали інформацію про блогерку Анну Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів 2025 року найбільше українців цікавилось фантастичним бойовиком Ущелина, Носферату, Хороша погана дівчинка. У категорії серіалів перше місце зайняв другий сезон Гри в кальмара, який випередив нову Венздей, британську драму Гангстерленд та українські проєкти Зворотній напрямок і Будиночок на щастя.

У розділі покупок домінувала іграшка лабубу, а серед практичних запитів - придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми, генераторів та зарядних станцій.

Найчастіше українці намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання" - юридичні та військові теми залишалися актуальними протягом усього року.

