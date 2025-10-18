Світ Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних із штучним інтелектом в Індії

2025-10-18 13:34

Американська компанія Google заявила, що протягом п’яти років інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних із штучним інтелектом у південному індійському штаті Андхра-Прадеш - це найбільша інвестиція компанії у найнаселенішій країні світу. 

Плани американського техногіганта збігаються з періодом дипломатичної напруги між Нью-Делі та Вашингтоном через мита та застопорену торгову угоду, тоді як прем’єр-міністр Нарендра Моді закликає бойкотувати іноземні товари.

Міністри інформаційних технологій і фінансів Індії були присутні на заході в Нью-Делі, де генеральний директор Google Cloud Томас Куріан заявив, що центр обробки даних в Андхра-Прадеш стане "найбільшим ШІ-хабом компанії поза межами США".

"Наше довгострокове бачення - прискорити власну ШІ-місію Індії", - сказав Куріан.

Google планує витратити близько $85 млрд цього року на розширення потужностей центрів обробки даних, оскільки великі технологічні компанії активно інвестують у нову інфраструктуру, щоб задовольнити зростаючий попит на послуги ШІ.

Комплекс центрів обробки даних у портовому місті Візаг (Вішакхапатнам) матиме початкову потужність 1 гігават.

Раніше індійські посадовці оцінювали інвестиції Google в центр у 10 млрд дол., який, за словами уряду штату, має створити 188 тис. робочих місць.

