Політика В Латвії проходять масштабні спільні з НАТО навчання з національної оборони Namejs 2025

2025-09-06 16:45

В Латвії до 8 жовтня проходитимуть масштабні комплексні навчання з національної оборони Namejs 2025. Про це повідомив латвійський новинний портал LSM з посиланням на інформацію Міноборони республіки.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь близько 12 тис. латвійських і союзних військовослужбовців. Навчання організовані спільно зі штабом багатонаціональної дивізії НАТО Північ. В них беруть участь союзні війська з США, Естонії та Литви, штаб багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, інтеграційний підрозділ сил НАТО в Латвії та командування канадських збройних сил в Латвії.

В ході навчань також буде здійснено взаємодію з інженерами Збройних сил Великобританії для розвитку можливостей інженерної підтримки та поліпшення взаємної взаємодії під час операцій на території Латвії.

Врамках Namejs 2025 буде відпрацьовуватися взаємодія органів національної оборони і державного управління з представниками приватного сектора, підприємствами, неурядовими організаціями.

Міністерство оборони Латвії також попередило, що протягом осені латвійські та союзні військові і військова техніка будуть інтенсивно пересуватися по дорогах країни. В ході навчань військова авіація здійснюватиме польоти в повітряному просторі Латвії, в тому числі на малих висотах. На полігонах проводитиметься бойова стрільба.