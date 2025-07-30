Спорт Бразильський захисник Веслі Франса завершив трансфер і переходить до команди Довбика

2025-07-30 11:28

Бразильський правий захисник Веслі Франса завершив свій трансфер із Фламенго до Роми, де грає український нападник Артем Довбик.

Про угоду римський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що контракт 21-річного гравця з "джаллороссі" діятиме до червня 2030 року.

Фінансові умови угоди не розкриваються, однак раніше повідомлялося, що сума трансферу становитиме 25 мільйонів євро плюс п’ять мільйонів у вигляді додаткових виплат. В італійському клубі бразилець виступатиме під номером 43.

У минулому сезоні Веслі провів за Фламенго 28 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав три гольові передачі.