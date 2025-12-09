Життя В Україні задіяно графіки погодинних відключень - громадян закликали максимально обмежили користування потужними електроприладами

2025-12-09 16:46

В Україні помітно зросло енергоспоживання, хоча в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень. Про це повідомило Укренерго 9 грудня.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні його рівень був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – застосування меншого обсягу вимушених заходів обмеження в окремих регіонах", – йдеться у повідомленні.

У компанії підтвердили, що росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. В результаті є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація.

Також Укренерго назвало регіони, де раніше були задіяні аварійні відключення. Це Харківська, Сумська та Полтавська області. Попередньо оприлюднені графіки відключень у цих регіонах наразі не діють.

"Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", – заявили в Укренерго.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ситуація в енергетиці: сьогодні в Україні діють графіки погодинних відключень

2025-11-12 16:47

Рашисти сьогодні атакували енергетичні об’єкти у трьої областях України - застосовано графіки погодинних відключень

2025-11-05 12:28

Сьогодні в Україні на чотири години збільшили тривалість відключення світла для населення

2025-11-04 16:46

В Україні на сьогодні скасовано усі графіки погодинних відключень електроенергії

2025-11-03 12:35

Еще новости в разделе "Життя"

В Україні задіяно графіки погодинних відключень - громадян закликали максимально обмежили користування потужними електроприладами

2025-12-09 16:46

У столиці Польщі затримали трьох українців, які мали при собі заборонене хакерське обладнання

2025-12-09 10:28

Google оприлюднив рейтинг пошукових запитів, які були найпопулярнішими серед українців у 2025 році

2025-12-06 12:36

В Одесі викрили масштабну шахрайську схему з квартирами одиноких людей

2025-12-06 11:35
Все статьи раздела "Життя"

Життя

В Україні задіяно графіки погодинних відключень - громадян закликали максимально обмежили користування потужними електроприладами 2025-12-09 16:46
У столиці Польщі затримали трьох українців, які мали при собі заборонене хакерське обладнання 2025-12-09 10:28
Google оприлюднив рейтинг пошукових запитів, які були найпопулярнішими серед українців у 2025 році 2025-12-06 12:36
В Одесі викрили масштабну шахрайську схему з квартирами одиноких людей 2025-12-06 11:35