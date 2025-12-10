Спорт Вперше в історії одразу чотири українки зіграють на Australian Open-2026

2025-12-10 14:40

Організатори Australian Open оголосили список учасниць першого Грендслему 2026 року.

Зазначається, що на турнірі з'являться 98 тенісисток з топ-100 списку WTA, серед яких чотири спортсменки з України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №14) виступить на своєму 13-му Australian Open. Також на корт вийдуть Марта Костюк (WTA №26) та Даяна Ястремська (WTA №27).

Крім того, уперше в історії Грендслем-турнірів дебютує 96-та ракетка світу Олександра Олейникова.

До них може приєднатися також Ангеліна Калініна, яка нещодавно відновила свою кар'єру. Українка може скористатися положенням "захищеного рейтингу", але поки що невідомо, чи реалізує вона цю можливість.

Australian Open-2026 розпочнеться в Мельбурні 18 січня. Кваліфікація турніру стартує на тиждень раніше, 12 січня.