Тоттенгем серйозно зацікавився різноплановим гравцем мадридського Атлетіко Пабло Барріосом

2025-12-16 13:33

Півзахисник мадридського Атлетіко Пабло Барріос серйозно привернув увагу лондонського Тоттенгема. Представник англійської ліги буде змагатися за іспанця, повідомляє Goal.

Зазначається, що в контракті хавбека з "матрацниками" передбачена клаусула на суму 120 млн євро. Однак "шпори" сподіваються зменшити цю суму за Барріоса. Тоттенгем нібито готовий запропонувати рекордні для клубу 70 млн.

У поточному сезоні Барріос провів 22 матчі в усіх турнірах (1 гол, 1 асист). Угода півзахисника з Атлетіко діє до літа 2030 року. На полі він може виконувати роль центрхава, опорника та атакувального хавбека.