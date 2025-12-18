Леди
Графік відключень світла на 18 грудня у Дніпрі та Дніпропетровській області
2025-12-18 10:30
18 грудня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла.
