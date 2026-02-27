Світ Світ вже на порозі нової великої війни: США нарощує сили біля Ірану

2026-02-27 16:46

Світ стоїть на порозі нової великої війни: США значно ближче до конфлікту з Іраном, ніж вам здається — це може статися найближчим часом у разі провалу ядерних переговорів, — Axios

Адміністрація Трампа різко наростила військову присутність у регіоні — там уже два авіаносці, сотні винищувачів і понад 150 вантажних рейсів із озброєнням.

За добу до регіону перекинули ще близько 50 винищувачів F-35, F-22 і F-16, водночас там уже розгорнуті F-35, F-22, F/A-18 і F-15, а також літаки-заправники й літаки ДРЛВ.

За словами одного з радників Трампа, ймовірність військових дій у найближчі тижні може сягати 90%.

США зосередили на Близькому Сході близько третини своїх активних військово-морських сил — приблизно 33 кораблі, включно з авіаносцями, есмінцями та підводними човнами, здатними нести до 600 ракет Tomahawk.

Тож у разі ударів по Ірану вони навряд чи будуть точковими чи обмеженими — йдеться про масштабну хвилю атак по тисячах цілей, зокрема військових і політичних об’єктах та діячах.

Ця кампанія США проти Ірану може стати наймасштабнішою, найтехнологічнішою та найпотужнішою операцією такого типу в сучасну епоху.

Це не буде невеликий удар, це буде схоже на багатотижневу війну, можливо, спільно з Ізраїлем.

