ВІЙНА В Україні Запоріжжя: графіки відключень світла на 23 грудня

2025-12-23 09:36
Сьогодні електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.
 
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
 
