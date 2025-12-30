ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 30 грудня

2025-12-30 09:36

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

 

