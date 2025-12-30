ВІЙНА В Україні Одеса та область: що відбувається зі світлом і чому досі немає графіків

2025-12-30 12:36

 

Масовані атаки рф по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів. Енергетики працюють цілодобово.

Чому досі немає графіків?

Велика кільксть обладнання була знищена. Мережі фізично не можуть передати потрібний обсяг електрики. Тому енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження, щоб врятувати вціліле обладнання від аварій.

Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Чому є будинки, в яких світло зникає частіше?

Бо вони заживлені до найбільш пошкоджених ділянок електромереж – ліній та підстанцій. Чим більше пошкоджена мережа, тим менше електрики вона може передати. Перерозподілити навантаження по-іншому вже немає змоги, витягуємо максимум з пошкодженої мережі.

Коли це закінчиться?

Прогнозувати дату повернення до графіків наразі неможливо. Постійні тривоги та нові аварії через перевантаження сповільнюють ремонти.

Як кожен може допомогти вже зараз:

Якщо ви бізнес: вимкніть вивіски та рекламне освітлення. В нинішніх масштабах енергодефіциту в регіоні це може допомогти.

Домогосподарствам: вмикайте електроприлади по черзі. Одночасне ввімкнення бойлера, чайника та пралки — головна причина локальних аварій.

