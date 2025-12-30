Леди
Правий берег Києва: графіки відключень на 30 грудня
2025-12-30 11:34
Нагадаємо, на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення.
Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна росії проти України може завершитися у 2026 році
2025-12-30 16:46
Україна та росія припинили вогонь біля Запорізької АЕС заради ремонту пошкодженої ЛЕП
2025-12-30 14:40
Одеса та область: що відбувається зі світлом і чому досі немає графіків
2025-12-30 12:36
Правий берег Києва: графіки відключень на 30 грудня
2025-12-30 11:34
