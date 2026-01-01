ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 1 січня

2026-01-01 10:30

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30
4.2: 00:00 – 02:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

subscriber subscriber

Еще по теме

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 1 січня

2026-01-01 11:36

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 1 січня

2026-01-01 09:38

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 1 січня

2026-01-01 08:26

Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 31 грудня

2025-12-31 11:35

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 1 січня

2026-01-01 11:36

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 1 січня

2026-01-01 10:30

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 1 січня

2026-01-01 09:38

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 1 січня

2026-01-01 08:26
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 1 січня 2026-01-01 11:36
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 1 січня 2026-01-01 10:30
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 1 січня 2026-01-01 09:38
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 1 січня 2026-01-01 08:26