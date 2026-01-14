Життя АТБ у Києві та Київській області працюють у штатному режимі, а Новус почав закриватись на час відключень

2026-01-14 10:28

У зв’язку з поширенням у низці інформаційних ресурсів та соціальних мереж недостовірної інформації про нібито вимушене закриття магазинів у місті Києві та Київській області через відсутність електропостачання, АТБ офіційно заявляє:

"Інформація, що розповсюджується, не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах".

Станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі АТБ на Київщині працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (дизельними генераторами) з чималим запасом палива, що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі довготривалих перебоїв з електропостачанням.

Разом з цим менші гравці на ринку продуктового ритейлу дійсно мають певні проблеми. Наприклад, Новус почав робити лише в час, коли світло є, фактично сінхронізував свій робочий день з графіками погодинних відключень світла.