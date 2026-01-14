ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 14 січня

2026-01-14 09:32

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 - 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 – 24:00
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
4.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

АТБ у Києві та Київській області працюють у штатному режимі, а Новус почав закриватись на час відключень

2026-01-14 10:28

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 14 січня

2026-01-14 08:25

Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 13 січня

2026-01-13 10:29

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 13 січня

2026-01-13 09:31

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 14 січня

2026-01-14 09:32

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 14 січня

2026-01-14 08:25

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven

2026-01-13 16:47

Графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 13 січня

2026-01-13 10:29
