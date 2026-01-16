ВІЙНА В Україні Командир військової частини організував схему збагачення на закупівлі FPV-дронів - збитки сягають майже 50 млн

2026-01-16 13:32

Командир однієї з військових частин на Донеччині організував незаконну схему, через яку держава втратила понад 47 млн гривень, повідомляє ДБР.

Вказано, що командир злучив до схеми трьох підлеглих військовослужбовців та цивільного - власника фірм, через які переводили гроші в готівку. Саме ці підприємства використовували для "освоєння" бюджетних коштів.

У свою чергу Українська правда з посиланням на джерела стверджує, що мова йде про екскомандира 60-ї механізованої Інгулецької бригади полковника Андрія Бородіна.

"Гроші надходили на рахунок військової частини нібито для закупівлі FPV-дронів та коліматорних прицілів. Насправді ж кошти перераховували фіктивним компаніям за техніку, якої або взагалі не було, або яка не відповідала вимогам і не могла використовуватися в бою", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники заздалегідь готували фіктивні документи - "маркетингові дослідження", договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі саме у потрібних фірм. Після цього гроші переводили в готівку і ділили між собою.

FPV-дрони, які за документами були закуплені, до військової частини не надходили. Щоб приховати їхню відсутність, командир наказував оформлювати папери про нібито використання дронів у бойових умовах. Загалом за документами було "придбано" 1815 дронів.

Під час розслідування працівники ДБР провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні коліматорні приціли та призначили понад 70 експертиз.

Усіх учасників схеми затримали в різних регіонах України - на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

Командиру військової частини та його спільникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до офіційних документів.

Усі фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Правоохоронці також працюють над тим, щоб повернути державі вкрадені кошти.