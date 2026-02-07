Світ фото На Sotheby's продано найдорожчий малюнок Рембрандта - 17,8 млн доларів за роботу 11,5 на 15 см

Малюнок «Молодий лев, що відпочиває» був написаний приблизно між 1638 та 1643 роками.

Для його створення голландський художник Рембрандт Гарменсзон ван Рейн використав коричневий папір, італійський олівець, білу крейду та розтушовку. На думку дослідників, живописець явно надихався справжньою живою моделлю, адже неможливо передати міць, грацію та невгамовну життєву силу лева, жодного разу його не побачивши.

Цей твір – один із шести відомих «лев’ячих малюнків» Рембрандта. Решта п’ять зараз знаходяться в музеях у Лондоні, Парижі, Амстердамі та Роттердамі.

Розміри малюнку – 11,5×15 см.

Малюнок «Молодий лев, що відпочиває» походить із колекції Томаса і Дафни Каплан, які володіють найбільшою у світі приватною збіркою робіт Рембрандта – 17 творів, всього на п’ять менше, ніж у Рейксмузеї в Амстердамі. Загалом подружжя зберігає у своїй Лейденській колекції близько 220 шедеврів голландських майстрів.

«Молодий лев, що відпочиває» – їх перша робота Рембрандта. Вони придбали її у нью-йоркських артдилерів Джона і Пола Ґеррінгів у 2005 році.

На торгах аукціону Sotheby's у Нью-Йорку малюнок «Молодий лев, що відпочиває» пішов з молотка за 17 860 000 доларів, ставши найдорожчою роботою Рембрандта на папері.

Подружжя Каплан є співзасновниками благодійної організації Panthera, яка займається збереженням і захистом диких котів. Саме ця установа врешті отримала гроші, вторговані від продажу «лев’ячого малюнка».