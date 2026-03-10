Економіка Після заяви Трампа про швидкий кінець війни з Іраном світові ціни на нафту різко впали

2026-03-10 13:39

Ціни на нафту впали після досягнення більш ніж трирічного максимуму на попередній сесії. Падіння ціни відбулося після того, як президент США Дональд Трамп передбачив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитися. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,17 долара, або на 4,2%, до 94,79 долара за барель о 05:45 за Києвом, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 3,81 долара, або 4%, до 90,96 долара за барель. Обидва контракти впали на цілих 11%, перш ніж частково компенсувати втрати.

Днем раніше ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року.

Ціни згодом ціни на нафту знизилися після телефонної розмови хазяїна Кремля Володимира Путіна з Трампом, під час якої було обговорено пропозиції, спрямовані на якнайшвидше врегулювання війни з Іраном, як повідомив помічник кремля, що послабило побоювання з приводу затяжних перебоїв у постачанні.

Нагадаємо, Трамп в інтерв'ю для CBS News заявив, що, на його думку, війну проти Ірану "цілком завершено" і що Вашингтон "значно випереджає" свої початкові прогнози на чотири-п'ять тижнів.

Коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки, вважають експерти. Проте у відповідь на такі заяви Трампа Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що сам "визначить кінець війни". Там додали, що Тегеран не допустить експорту "жодного літра нафти" з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю продовжаться.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ціни на газ у Європі впали на 16% одразу після заяв Дональда Трампа про завершення війни на Близькому Сході

2026-03-10 16:45

Україна пропонує партнерам свій технологічний досвід протидії шахедам - уроки, засвоєні під безперервним вогнем

2026-03-06 16:46

Київщина: чотири роки повномасштабної війни

2026-02-24 16:46

Рада Безпеки ООН сьогодні проведе спецзасідання до четвертої річниці війни в Україні

2026-02-24 13:30

Еще новости в разделе "Економіка"

Після заяви Трампа про швидкий кінець війни з Іраном світові ціни на нафту різко впали

2026-03-10 13:39

Долар послабився після рішення Верховного суду США скасувати основну частину тарифів Трампа

2026-02-23 16:45

У Євросоюзі хочуть терміново створити аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard

2026-02-20 16:45

Китай та Індія почали купувати у США конфісковану венесуельську нафту

2026-02-17 16:46
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Після заяви Трампа про швидкий кінець війни з Іраном світові ціни на нафту різко впали 2026-03-10 13:39
Долар послабився після рішення Верховного суду США скасувати основну частину тарифів Трампа 2026-02-23 16:45
У Євросоюзі хочуть терміново створити аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard 2026-02-20 16:45
Китай та Індія почали купувати у США конфісковану венесуельську нафту 2026-02-17 16:46