Економіка Після заяви Трампа про швидкий кінець війни з Іраном світові ціни на нафту різко впали

2026-03-10 13:39

Ціни на нафту впали після досягнення більш ніж трирічного максимуму на попередній сесії. Падіння ціни відбулося після того, як президент США Дональд Трамп передбачив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитися. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,17 долара, або на 4,2%, до 94,79 долара за барель о 05:45 за Києвом, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 3,81 долара, або 4%, до 90,96 долара за барель. Обидва контракти впали на цілих 11%, перш ніж частково компенсувати втрати.

Днем раніше ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року.

Ціни згодом ціни на нафту знизилися після телефонної розмови хазяїна Кремля Володимира Путіна з Трампом, під час якої було обговорено пропозиції, спрямовані на якнайшвидше врегулювання війни з Іраном, як повідомив помічник кремля, що послабило побоювання з приводу затяжних перебоїв у постачанні.

Нагадаємо, Трамп в інтерв'ю для CBS News заявив, що, на його думку, війну проти Ірану "цілком завершено" і що Вашингтон "значно випереджає" свої початкові прогнози на чотири-п'ять тижнів.

Коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки, вважають експерти. Проте у відповідь на такі заяви Трампа Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що сам "визначить кінець війни". Там додали, що Тегеран не допустить експорту "жодного літра нафти" з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю продовжаться.