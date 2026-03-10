Спорт Перша ракетка України впевнено пройшла до 1/8 фіналу на турнірі в Індіан-Веллсі

2026-03-10 12:31

Еліна Світоліна повторила своє минулорічне досягнення. Перша ракетка України пройшла до 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі, обігравши Ешлін Крюгер.

Перший сет пройшов у напруженій боротьбі, але наприкінці Світоліна змогла здобути перевагу та виграти з рахунком 6:2.

А вже в другому сеті українка без проблем і впевнено здолала суперницю. Наступною суперницею Світоліної стане Катержина Синякова, яка вибила Мірру Андрєєву.

WTA 1000 Індіан-Веллс. Третє коло

Ешлін Крюгер (США) - Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 2:6)

