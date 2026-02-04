ВІЙНА В Україні Війна буде продовжуватись: три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році від WSJ

2026-02-04 16:43

Впливове видання WSJ, спираючись на незалежні висновки аналітиків, підготувало три ймовірних сценарії розвитку подій.

Найімовірніше війна буде продовжуватись: три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році, - пише WSJ.

• Сценарій 1. Продовження війни. Кремль, як і раніше, упевнений, що українська армія зламається раніше, ніж економіка росії, проте Україна ще далека від краху, йдеться у публікації.

• Сценарій 2. Україна здається першою. Якщо Україна вичерпає свої сили, їй, можливо, доведеться піти на угоду, яка буде важко прийняти, але яка буде кращою за альтернативний варіант. Це може спричинити задоволення вимог москви щодо території, обмеження військової могутності України та відновлення впливу росії на життя в країні, при цьому США нададуть лише слабкі гарантії безпеки.

• Сценарій 3. Росія втомлюється. Бізнес-еліта рф давно незадоволена тим, як війна деформує економіку, роблячи її надмірно залежною від військового виробництва, а також від Китаю, який постачає технології та купує нафту. При цьому поки що, немає жодних ознак того, що Путін переймається негативною реакцією з боку еліт або російського суспільства.