Як розібратися в нових тимчасових графіках відключення світла у Києві

Корисні поради для тих, хто не розуміє, як зорієнтуватися у нових графіках погодинних відключень електроенергії.
Три найпопулярніші питання:
1 - Де подивитися свій графік?
У чат-боті, на сайті, або в додатку «Київ Цифровий».
Якщо адреси немає — залиште заявку в розділі «Відсутня електроенергія?» на сайті ДТЕК.
2 - За графіком світло має бути, але його немає. Чому?
Найчастіше це аварія, дуже часто всередині будинку.
Зверніться до ОСББ або ЖЕКу — вони передадуть заявку енергетикам.
3 - Чому в одному будинку різні графіки?
Будинок підключений до кількох ліній, тому в квартирах світло може бути в різний час.
Яка лінія у вас — знає управитель будинку.