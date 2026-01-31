ВІЙНА В Україні Як розібратися в нових тимчасових графіках відключення світла у Києві

2026-01-31 10:30

Корисні поради для тих, хто не розуміє, як зорієнтуватися у нових графіках погодинних відключень електроенергії.

Три найпопулярніші питання:

1 - Де подивитися свій графік?

У чат-боті, на сайті, або в додатку «Київ Цифровий».

Якщо адреси немає — залиште заявку в розділі «Відсутня електроенергія?» на сайті ДТЕК.

2 - За графіком світло має бути, але його немає. Чому?

Найчастіше це аварія, дуже часто всередині будинку.

Зверніться до ОСББ або ЖЕКу — вони передадуть заявку енергетикам.

3 - Чому в одному будинку різні графіки?

Будинок підключений до кількох ліній, тому в квартирах світло може бути в різний час.

Яка лінія у вас — знає управитель будинку.