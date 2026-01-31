ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 31 січня

2026-01-31 08:26

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень.

Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.

Черга 1.1:

з 04:30 до 11:30

з 15:00 до 22:00



Черга 1.2:

з 04:30 до 11:30

з 15:00 до 22:00



Черга 2.1:

з 00:00 до 01:00

з 04:30 до 11:30

з 15:00 до 22:00



Черга 2.2:

з 00:00 до 01:00

з 04:30 до 11:30

з 15:00 до 22:00



Черга 3.1:

з 00:00 до 04:30

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 22:00



Черга 3.2:

з 00:00 до 04:30

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 22:00



Черга 4.1:

з 00:00 до 01:00

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 24:00



Черга 4.2:

з 00:00 до 01:00

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 24:00



Черга 5.1:

з 01:00 до 08:00

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00



Черга 5.2:

з 01:00 до 08:00

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00



Черга 6.1:

з 01:00 до 04:30

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00



Черга 6.2:

з 01:00 до 04:30

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00