ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 31 січня

2026-01-31 08:26

На Київщині протягом дня задіяно одразу дві-три черги відключень.

Це означає, що населенню доведеться провести значну частину доби без світла.

Наразі в усіх областях України введено графіки погодинних відключень світла.
 
Черга 1.1:
 з 04:30 до 11:30
 з 15:00 до 22:00

 Черга 1.2:
 з 04:30 до 11:30
 з 15:00 до 22:00

Черга 2.1:
з 00:00 до 01:00
 з 04:30 до 11:30
 з 15:00 до 22:00

Черга 2.2:
 з 00:00 до 01:00
 з 04:30 до 11:30
 з 15:00 до 22:00

 Черга 3.1:
 з 00:00 до 04:30
 з 08:00 до 15:00
 з 18:30 до 22:00

Черга 3.2:
 з 00:00 до 04:30
 з 08:00 до 15:00
 з 18:30 до 22:00

 Черга 4.1:
з 00:00 до 01:00
 з 08:00 до 15:00
з 18:30 до 24:00

Черга 4.2:
 з 00:00 до 01:00
 з 08:00 до 15:00
 з 18:30 до 24:00

 Черга 5.1:
 з 01:00 до 08:00
 з 11:30 до 18:30
 з 22:00 до 24:00

 Черга 5.2:
 з 01:00 до 08:00
 з 11:30 до 18:30
 з 22:00 до 24:00

 Черга 6.1:
 з 01:00 до 04:30
 з 11:30 до 18:30
 з 22:00 до 24:00

 Черга 6.2:
 з 01:00 до 04:30
 з 11:30 до 18:30
з 22:00 до 24:00
