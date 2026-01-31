Ситуація в регіоні залишається складною.
Наразі задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати надовго.
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – ;
17:00, 21:00 – 24:00;
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.